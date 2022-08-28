▲ 【美股一周前瞻】就業報告來襲 專家：美國明年底前或再加息3厘 8月失業率料按年升3.5%（附數據表）

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole 年會發表立場偏鷹的講話後，市場憂慮9月加息0.75厘的機會升溫，道指周五隨即跌逾1000點收市，本周公布的就業數據將對市場有進一步啟示。

8月份失業率及非農業就業報告將於周五公布，7月份非農人口達52.8萬，遠超市場預期，隨即令加息預期升溫。鮑威爾上周五亦提到美國勞動市場仍然強勁，但明顯失衡（clearly out of balance），形容工人需求遠超可用工人供應。表明降低通脹時將會令勞動力市場出現疲弱。若8月數據保持強勁，或令聯儲局增強9月大幅加息的決心。

分析指聯儲局明年底或加息至5.5厘

曾擔任美國經濟顧問委員會主席，現時為哈佛大學教授經濟學教授的弗曼（Jason Furman）指通脹沒有失控，而是保持了自己的勢頭並具有持久力，預期通脹將下降得非常緩慢，但並非無法克服，聯儲局需要將基準利率升至5厘以上，才能將通脹年率降至4%以下。

他預期聯儲局今年將加息至4厘，明年再連續加息0.25厘，令年底將利率提升至5.5厘，會是合理的做法，又指出未來9個月美國陷入經濟衰退的可能性相對較小。

除失業率及非農數據外，美國下月將公布8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數、8月MNI芝加哥採購經理人指數、7月工廠訂單及8月標普全球製造業PMI，市場預期7月工廠訂單按年僅微升0.2%，較6月升2%顯著放緩；8月標普全球製造業PMI則預期維持在51.3。

本周美國重點數據一覽 日期 項目 預期 前值 29/08/2022 8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 -12.7 -22.6 30/08/2022 6月FHFA房價指數（按月） 0.80% 1.40% 7月JOLTS職位空缺 1047.5萬 1069.8萬 31/08/2022 8月MNI芝加哥採購經理人指數 52.50% 52.10% 01/09/2022 8月標普全球製造業PMI 51.3 51.3 首次申領失業救濟金人數 24.9萬 24.3萬 連續申領失業救濟金人數 145萬 141.5萬 8月ISM製造業指數 52 52.8 02/09/2022 8月非農就業人口變動 30萬 52.8萬 8月失業率 3.50% 3.50% 7月工廠訂單 0.20% 2.00% 7月耐用品訂單（終值） 0% 0%

編輯：葉志偉