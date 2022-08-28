【中石化業績】 中石化上半年多賺一成 派中期息0.16元 擬斥最多25億人幣回購A股

中石化（00386）公布，於截至6月底止上半年，受惠主營業務收入增長，按中國企業會計準則，純利約435.3億元（人民幣，下同），按年增長10.4%；按國際會計準則，純利444.5億元，按年上升10.5%。每股賺0.367元，擬派中期息每股0.16元。

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期內，收入增長27.9%至1.6萬億元。上半年，實現油氣當量產量2.4億桶油，按年增長2.9%，其中，境內原油產量1.2億桶，按年增長0.8%；天然氣產量6,139.2億立方英尺，按年增長5.4%。加工原油1.2億噸，按年下降4.2%，生產成品油6,899萬噸，其中柴油產量同比增長7.4%。成品油總經銷量9,842萬噸，其中境內成品油總經銷量7,846萬噸。乙烯產量685萬噸，按年增長5.9%。化工產品經營總量為4,038萬噸，按年增長1%。

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同時，中石化披露一項股份回購計劃，擬投入12.5億至25億元回購公司A股股份。

展望下半年，中石化計劃資本支出為1,333.5億元，會根據市場變化，動態優化調整投資項目，計劃生產原油1.4億桶及天然氣6,429億立方呎。

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另外，集團認為，全球經濟滯脹風險上升，中國經濟增速有望實現回升並保持在合理區間，因此預料境內成品油、化工產品需求回暖，天然氣需求保持增長。集團又指，綜合考慮地緣政治、全球供需變化等影響，預計國際原油價格將維持高位震盪。

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記者：郭秀慧