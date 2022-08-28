【Jackson Hole】學者指儲局縮表難一帆風順　金融穩定有危機

▲ 【Jackson Hole】學者指聯儲局縮表將會是個艱鉅任務

按照聯邦儲備局計劃，局方9月將加大縮減資產負債表速度，但在Jackson Hole年會中，有學者對縮表的看法感到悲觀，認為聯儲局縮表是個艱鉅任務，不太可能是完全良性的過程。

由紐約大學教授Viral Acharya與芝加哥大學Raghuram Rajan等學者發表的學術論文中，建議聯儲局應仔細重新考慮量化寬鬆的優點，認為削減資產負債表的過程不會太順利。

論文分析了QE期間，商業銀行的流動性需求，以及這些需求在縮表時是否減少，論文指出，需求在量化寬鬆時增長了很多，但沒有隨着量化緊縮而下降，意味系統中的流通性低於儲局所建議，影響未來金融穩定。

而且儲局買債計劃，推低長期借貸息，目的是為了貸款以刺激經濟，但銀行並無好好利用這個機會。相反，銀行反而縮短借貸期限，甚至對存款期限亦是如此，損害了QE作用。

儲局透過購買資產，為這些機構提供資金，並產生了額外數萬億美元，不過，這些資金只泊入商業銀行，銀行反過來透過活期及信貸額度來增加額外收入。故2017年實施QT時，銀行並縮減對這些流動性的要求。

雖然儲局只是有序地縮表，但仍然產生問題，2019年底時，隔夜拆息仍大幅抽高，迫使儲局暫停縮表，並重新擴表。今次自6月開始，縮表過程將更快，到9月將會以1年1萬億美元的速度縮表。

專家指，這行為將解釋到當執行QT時，為何出現流動性緊張，以及會出現突發壓力，並將促使儲局重新投放大量流動性。

相關文章：

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

【Jackson Hole】費城聯備銀行行長哈克：不需要失業率升至5%才能控制通脹

編輯：葉志偉