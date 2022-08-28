  • 30°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Jackson Hole】學者指儲局縮表難一帆風順　金融穩定有危機

宏觀解讀 19:40 2022/08/28

分享：

分享：

【Jackson Hole】學者指聯儲局縮表將會是個艱鉅任務

按照聯邦儲備局計劃，局方9月將加大縮減資產負債表速度，但在Jackson Hole年會中，有學者對縮表的看法感到悲觀，認為聯儲局縮表是個艱鉅任務，不太可能是完全良性的過程。

由紐約大學教授Viral Acharya與芝加哥大學Raghuram Rajan等學者發表的學術論文中，建議聯儲局應仔細重新考慮量化寬鬆的優點，認為削減資產負債表的過程不會太順利。

論文分析了QE期間，商業銀行的流動性需求，以及這些需求在縮表時是否減少，論文指出，需求在量化寬鬆時增長了很多，但沒有隨着量化緊縮而下降，意味系統中的流通性低於儲局所建議，影響未來金融穩定。

而且儲局買債計劃，推低長期借貸息，目的是為了貸款以刺激經濟，但銀行並無好好利用這個機會。相反，銀行反而縮短借貸期限，甚至對存款期限亦是如此，損害了QE作用。

儲局透過購買資產，為這些機構提供資金，並產生了額外數萬億美元，不過，這些資金只泊入商業銀行，銀行反過來透過活期及信貸額度來增加額外收入。故2017年實施QT時，銀行並縮減對這些流動性的要求。

雖然儲局只是有序地縮表，但仍然產生問題，2019年底時，隔夜拆息仍大幅抽高，迫使儲局暫停縮表，並重新擴表。今次自6月開始，縮表過程將更快，到9月將會以1年1萬億美元的速度縮表。

專家指，這行為將解釋到當執行QT時，為何出現流動性緊張，以及會出現突發壓力，並將促使儲局重新投放大量流動性。

相關文章：

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

【Jackson Hole】費城聯備銀行行長哈克：不需要失業率升至5%才能控制通脹

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 財政政策 經濟衰退 宏觀分析 美元 貨幣政策 縮表 量化寬鬆 美國聯儲局

下一篇文章

【美股一周前瞻】就業報告來襲　專家：美國明年底前或再加息3厘　8月失業率料按年升3.5%（附數據表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【港股夜期+ADR】夜期收市升49點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升49點　美團ADR高港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款