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英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪

環球社會熱點 19:02 2022/08/28

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英國皇家郵政超過11萬員工發起為期4日的罷工要求加薪，成為最新提出罷工的行業。政府被批評沒有正視能源價格飆升8成的通脹問題，英國最大工會秋天料會掀起新一波罷工潮，爭取加薪至追貼通脹水平。

英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢 【下一頁】

皇家郵政（Royal Mail）早前提出方案，向14萬員工無條件加薪2%，不過仍需進一步談判才能達成其餘3.5%的加薪幅度。

但工會不滿加薪幅度，考慮到目前通脹率處於9.4%的40年高位，要求皇家郵政將加薪幅度調整至貼近當前生活成本的水平。皇家郵政約11.5萬員工上周五（26日）起，發起為期4日的罷工，更警告下月初會有進一步罷工。

英國工會聯盟（TUC）下月將舉行大會，英國兩大工會Unison及團結聯盟（Unite）會緊密合作。據悉，Unite會提出動議要求各工會視乎情況，可同步或故意錯開日期罷工來發揮最大影響力。

而Unison提出的另一項動議，就要求TUC負責協調各工會行動，爭取最低工資加至時薪15英鎊（約138港元），以及加薪起碼達10.1%追貼通脹水平。

英能源價格上限明年料近翻倍 4月再激增逾2.8萬 【下一頁】

Unite目前有1,900名碼頭工人罷工，導致他們所屬的費利克斯託港（Felixstowe）停工8日。工會秘書長格雷厄姆（Sharon Graham）表示，工會不同部門的成員不排除會同時發起罷工。

《衛報》指隨著工會的罷工行動升級，英國今年秋天會面臨新一波罷工潮。該報引述政府消息人士指，現任外相卓慧思（Liz Truss）倘勝出保守黨黨魁選舉準備繼任首相，將會加快制定緊急預算及採取新措施協助民眾面對能源價格飆升的危機。

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責任編輯：鄭錦玲

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