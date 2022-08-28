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【比特幣】比特幣實際交易量遠低於報道數量 報告發現51％比特幣交易量造假

環球政經 18:39 2022/08/28

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據富比士（Forbes）對157家加密貨幣交易所的最新研究顯示，比特幣的交易量明顯低於報道的數量，反映大約51%的比特幣交易活動是虛假或是非經濟的。報告統計指出，6月14日比特幣交易量為1,280億美元，遠低於所有交易報告的2,620億美元的總交易量，意味大約51%的比特幣交易活動是虛假不實。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

報告亦顯示，大多數比特幣交易來自比特幣永續交易，其次是現貨交易和期貨交易。根據各交易所報告的交易量與實際交易量的差異，該報告將交易所分為3類，而交易量排名前3名的交易所是Binance、FTX和OKX，其他包括Bybit、Bitget、MEXC Global、KuCoin、BingX、Crypto.com和火幣全球。

【中芯國際 981】 中芯國際績後遭多間大行削價 加上手機芯片「雪崩式」下跌【見下頁

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當中只有FTX、OKX和Crypto.com屬於第1組，即交易所的實際交易量與報告的比特幣交易活動之間的差異為0–25%。第二組則由交易量折扣26%至79%的交易所組成。至於第三組主要由小型且不受監管的交易所組成，其中一些交易所的報告明顯是虛假的比特幣交易量。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：郭秀慧

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