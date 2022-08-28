  • 30°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國將增設北極大使 加強抗衡中俄

環球社會熱點 18:47 2022/08/28

分享：

分享：

美國宣布增設北極大使，負責和北極圈國家等持份者溝通。美國強調北極圈地區和平穩定，對美國有重要戰略意義。受俄烏戰爭影響，北極理事會絕大部分成員國今年已停止參與北極事務。

俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約 【下一頁】

美國國務院上周五（26日）宣布，將增設無任所北極大使（ambassador at large for the Arctic），國務卿布林肯（Antony Blinken）短期內將提交適合人選供國會審議。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel） 指，北極大使將負責和北極圈國家及當地原住民等持份者接觸。

巴特爾稱北極圈地區的和平、穩定、繁榮、合作，對美國有重要戰略意義，亦是布林肯的首要任務。北極大使據報將取代美國北極協調員一職，該職位此前由資深外交官Jim DeHart擔任。

外媒分析指，美國此舉旨在抗衡中俄影響力。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上周五到訪加拿大後表示，俄羅斯已在北極重啟數百個前蘇聯時期的軍事基地，並指俄羅斯在當地的勢力已對北約聯盟構成威脅。

俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒 【下一頁】

中國於2018年出版的首份《中國的北極政策》白皮書中指， 隨著全球暖化導致北極冰雪融化速度加快， 北極戰略、航道及資源等價值不斷提升，中國是陸上最接近北極圈的國家之一，是北極事務的重要利益攸關方，按照《聯合國海洋法公約》等國際條約，中國在北冰洋公海等有航行、捕魚及資源勘探與開發等自由或權利。

北極理事會（Arctic Council）有8個成員國，包括美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典及俄羅斯，中國於2013年加入觀察員，無權投票。

受俄烏戰爭影響，北極理事會7個成員國已宣布在俄羅斯作為輪任主席國期間，不會參與剩餘會議，直至明年任期屆滿。 

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險
今日
美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險
【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
今日
【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
【烏克蘭戰爭】核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責
今日
【烏克蘭戰爭】核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責
【烏克蘭戰爭】俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約
2022/08/27
【烏克蘭戰爭】俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約
俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒
2022/08/26
俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒

你可能感興趣

美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險
今日 17:25
美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險
【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
今日 16:56
【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
【烏克蘭戰爭】核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責
今日 15:13
【烏克蘭戰爭】核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責
地緣政治 外交 氣候暖化 布林肯 北極 俄羅斯 美國 中國 戰爭 美國國會

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間19:00）

下一篇文章

美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢
英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【烏克蘭戰爭】核電廠憂出現核輻射 聯合國將派員視察（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】核電廠憂出現核輻射 聯合國將派員視察（不斷更新）
土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校
土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款