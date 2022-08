美國將增設北極大使 加強抗衡中俄

美國宣布增設北極大使,負責和北極圈國家等持份者溝通。美國強調北極圈地區和平穩定,對美國有重要戰略意義。受俄烏戰爭影響,北極理事會絕大部分成員國今年已停止參與北極事務。

美國國務院上周五(26日)宣布,將增設無任所北極大使(ambassador at large for the Arctic),國務卿布林肯(Antony Blinken)短期內將提交適合人選供國會審議。

美國國務院發言人巴特爾(Vedant Patel) 指,北極大使將負責和北極圈國家及當地原住民等持份者接觸。

巴特爾稱北極圈地區的和平、穩定、繁榮、合作,對美國有重要戰略意義,亦是布林肯的首要任務。北極大使據報將取代美國北極協調員一職,該職位此前由資深外交官Jim DeHart擔任。

外媒分析指,美國此舉旨在抗衡中俄影響力。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)上周五到訪加拿大後表示,俄羅斯已在北極重啟數百個前蘇聯時期的軍事基地,並指俄羅斯在當地的勢力已對北約聯盟構成威脅。

中國於2018年出版的首份《中國的北極政策》白皮書中指, 隨著全球暖化導致北極冰雪融化速度加快, 北極戰略、航道及資源等價值不斷提升,中國是陸上最接近北極圈的國家之一,是北極事務的重要利益攸關方,按照《聯合國海洋法公約》等國際條約,中國在北冰洋公海等有航行、捕魚及資源勘探與開發等自由或權利。

北極理事會(Arctic Council)有8個成員國,包括美國、加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典及俄羅斯,中國於2013年加入觀察員,無權投票。

受俄烏戰爭影響,北極理事會7個成員國已宣布在俄羅斯作為輪任主席國期間,不會參與剩餘會議,直至明年任期屆滿。

