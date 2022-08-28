【盈豐之道】美息料持續上升 強現金流公司表現將較佳

環球股票市場從六月中開始反彈了不少，如從六月中最低位計，標普五百指數已反彈了18%，升至上周的二百天平均線才掉頭回落。由今年年初至今，標普指數只是下跌了12%，比六月份時下跌24%大幅收窄。這次反彈是由於部分投資者憧憬通脹可能已經見頂，聯儲局會將加息幅度逐漸調低，從而引發美國長債收益率急速回落：十年債收益率從3.2厘回落到2.7厘。這都是因為美國公佈了部分經濟數據包括平減物價指數和消費物價指數等都有輕微回落迹象；而一些領先經濟指標，例如供應管理協會指數也顯示經濟有放慢的迹象，再加上全球供應鏈及貨運效率亦有改善，油價亦從110美元一桶下跌至90多美元一桶，這些數據都預示通脹將會逐步改善。

但是，如要令聯儲局大幅放慢加息幅度，美國經濟需要進一步的放慢，甚至有明顯衰退的風險，包括油價進一步回落到80美元以下一桶，美國每月新增職位回落到10萬以下，否則聯儲局仍然會將打擊通脹視為首要任務。而九月份議息前的經濟數據將成為九月份議息的考慮因素。當中平減物價指數，八月份的新增職位和供應管理協會指數等將會是主要數據。由於最近兩月勞工市場仍然強勁，令工資上升維持高位，導致通脹回落較慢。基於這個現象在短期內未有放緩迹象，因此今年餘下時間通脹仍會偏高。

我們認為，在息口持續上升的情況下，公司的邊際利潤會受壓。一些個別行業、現金流較強的公司、負債低的公司、持有淨現金的公司，或將上升成本可以轉嫁到消費者的行業，都會在這階段表現較好。這些行業包括醫藥，大型科技和必需消費品股。

至於債券方面，預計長債的收益率會在3厘左右逐漸穩定下來。然而，在經過年初收益率大幅上升之後，短期投資級別的債券在現階段出現了不錯的投資機會，亦有個別銀行最近發行了五年高級投資級別債券，收益率高達5厘，不失為一個穩定的投資收益之選。