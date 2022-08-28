▲ 【業績|石化】中石化半年多賺10%至445億人幣 中期息0.16元人幣

中石化 （00386） 公布截止6月底止上半年業績，經營收益629.2億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利按年增10.5%至444.5億元。中期息維持派0.16元。

中石化油氣產量按年增2.9%至2.42億桶油當量。原油產量1.4億桶，按年增1.1%，中國原油產量增0.8%至1.25億桶，海外原油產量增3.4%至1502萬桶。天然氣產量按年增5.4%至613.9十億立方英尺；海外原油產量約1453萬桶，按年跌10.4%。上半年加工原油按年少4.2%至1.21億噸，生產成品油按年少4.4%至6,899萬噸，其中汽油產量按年少7.3%至3,003萬噸；柴油產量3,065萬噸，按年增7.4%；煤油按年少26.1%至831萬噸；化工輕油產量按年少1.1%至2,201萬噸。

集團稱，會加快推進重點產能建設，大力提高儲量動用率和採收率，下半年計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣642.9十億立方英尺；加工原油1.26億噸；境內成品油經銷量8,710萬噸；生產乙烯720萬噸。

上半年資本開支646.5億元 下半年預算為1334億元

中石化指出，上半年資本支出646.5億元，當中煉油板塊資本支出人民幣78.87億元；在勘探及開發板塊投入333.4億元。在勘探方面，集團期內於塔里木盆地順北油氣、渤海灣盆地和蘇北盆地頁岩油、四川盆地深層天然氣和普光陸相頁岩氣勘探等取得重大突破；在開發方面，加快順北、塔河、海上等原油重點產能建設，強化老油田高效調整和精細挖潛，積極推進四川和鄂爾多斯盆地等天然氣重點產能建設。

集團稱，下半年初步計劃資本支出為1,333.5億元，當中初步計劃勘探及開發板塊佔約481.6億元、煉油板塊114.7億元、營銷及分銷206.3億元及化工478.9億元，用於海南及天津乙烯項目。

集團於期內北京冬奧期間，積極推動油氣及氫氣供應站點建設，建設4座冬奧加氫站，累計服務各類冬奧汽車12,600次。

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記者：宋佩恩