  • 30°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜石化】中石化半年多賺10%至445億人幣　中期息0.16元人幣

股市 20:34 2022/08/28

分享：

分享：

【業績|石化】中石化半年多賺10%至445億人幣　中期息0.16元人幣

中石化 （00386） 公布截止6月底止上半年業績，經營收益629.2億元（人民幣，下同），按年增7.6%；純利按年增10.5%至444.5億元。中期息維持派0.16元。

中石化油氣產量按年增2.9%至2.42億桶油當量。原油產量1.4億桶，按年增1.1%，中國原油產量增0.8%至1.25億桶，海外原油產量增3.4%至1502萬桶。天然氣產量按年增5.4%至613.9十億立方英尺；海外原油產量約1453萬桶，按年跌10.4%。上半年加工原油按年少4.2%至1.21億噸，生產成品油按年少4.4%至6,899萬噸，其中汽油產量按年少7.3%至3,003萬噸；柴油產量3,065萬噸，按年增7.4%；煤油按年少26.1%至831萬噸；化工輕油產量按年少1.1%至2,201萬噸。

集團稱，會加快推進重點產能建設，大力提高儲量動用率和採收率，下半年計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣642.9十億立方英尺；加工原油1.26億噸；境內成品油經銷量8,710萬噸；生產乙烯720萬噸。

上半年資本開支646.5億元 下半年預算為1334億元

中石化指出，上半年資本支出646.5億元，當中煉油板塊資本支出人民幣78.87億元；在勘探及開發板塊投入333.4億元。在勘探方面，集團期內於塔里木盆地順北油氣、渤海灣盆地和蘇北盆地頁岩油、四川盆地深層天然氣和普光陸相頁岩氣勘探等取得重大突破；在開發方面，加快順北、塔河、海上等原油重點產能建設，強化老油田高效調整和精細挖潛，積極推進四川和鄂爾多斯盆地等天然氣重點產能建設。

集團稱，下半年初步計劃資本支出為1,333.5億元，當中初步計劃勘探及開發板塊佔約481.6億元、煉油板塊114.7億元、營銷及分銷206.3億元及化工478.9億元，用於海南及天津乙烯項目。

集團於期內北京冬奧期間，積極推動油氣及氫氣供應站點建設，建設4座冬奧加氫站，累計服務各類冬奧汽車12,600次。

相關文章：

【業績｜能源股】中石化煉化純利按年升0.6%至約13億元人民幣　中期息增3成、今早高開1.2%

【國企ADR】中石油、中石化及國壽等擬申請ADR從美退市　股價均跌近1%

記者：宋佩恩

港股 業績公布 中國石油化工股份（00386） 中國石化（滬：600028）

上一篇文章

【Jackson Hole】黑田東彥：日本繼續寬鬆　別無他法

下一篇文章

【Jackson Hole】學者指儲局縮表難一帆風順　金融穩定有危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【英國電費】英國10月份電費上限調高80%至3.28萬元　私家車入滿油要4600元？
【港股夜期+ADR】夜期收市升49點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市升49點　美團ADR高港5%（不斷更新）
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾暗示續大手加息 道指暴瀉逾1000點　納指挫3.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款