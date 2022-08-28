【食品業危機】食用二氧化碳供應大跌 美食品業陷危機

據外媒報道，美國食品級二氧化碳供應緊張，現時正值夏季需求旺季，短缺問題更為嚴重，已威脅到泰森食品（Tyson Foods，美：tsn））、卡夫亨氏（Kraft Heinz，美：KHC）等食品飲料巨企的正常運作。

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二氧化碳被廣泛應用於食品飲料業， 包括用以弄暈動物再進行屠宰，進行肉類冷卻加工，生產汽水、梳打水及啤酒都要靠二氧化碳產生氣泡，更可轉化為乾冰作為冷凍食物之用。而二氧化碳是生產乙醇和化肥過程中的副產品，但自2020年初爆發疫情後，美國人民因封城及相關禁足措施而減少開車，削減乙醇需求，導致二氧化碳的產量大跌。

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今年5月，肉類加工巨企泰森已警告二氧化碳供應嚴重短缺，而當時只有兩間位於愛荷華和內布拉斯加工廠供應出現短缺，到6月份，緬因、阿拉巴馬及阿肯色等10個州的工廠相繼出現二氧化碳供應不足情況，目前正想辦法解決。有企業表示，要由外地進口二氧化碳，甚至不惜付出雙倍價錢。

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有二氧化碳供應商及食品業主管指出，生產中斷之際又遇上夏天需求旺季，令美國部分地區食品級二氧化碳短缺情況變得嚴重。而到秋天大部分工業設施需關閉維修，二氧化碳供應料持續緊張。

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記者：郭秀慧