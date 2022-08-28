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【財爺網誌】陳茂波：美國大幅加息預期升溫　新一輪套息活動或添港元沽壓

宏觀解讀 17:27 2022/08/28

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【財爺網誌】陳茂波：美國大幅加息預期升溫　新一輪套息活動或添港元沽壓

財政司司長陳茂波發表網誌稱，近日美國聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會發言時重申穩定物價的重要性，明言不會「過早」放鬆貨幣政策，加深市場對美國大幅加息預期再度升溫，或會引起新一輪的套息活動，再次為港元帶來沽壓。

陳茂波指出，美國如果再大幅度加息，亦意味套息交易及港元沽盤很可能會再出現，而本港息率趨升的壓力亦會增加。陳茂波解釋，即使息差因素及套息活動令港匯沽盤過去數月一度增加，但上半年本港認可機構（1）的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為上述的息差因素及套息活動，全部都在聯繫匯率制度的預期之內。

不過，陳茂波提醒，外圍通脹高企、環球經濟疲弱及加息陰霾，無可避免削弱本港的經濟動力；與此同時，本地新冠疫情反覆升溫，亦令市場擔憂經濟前景。如何有效穩住經濟及調節市場預期是當前的重大挑戰。

疫情對香港的競爭力以至與國際市場的聯繫所造成的影響一直是各界關心的議題。陳茂波稱，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往還，這樣對吸引和留住人才，以至相關外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵。

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