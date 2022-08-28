美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險

美國聯邦調查局（FBI）本月初搜查前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園的寓所，搜出多份機密文件。國家情報總監海恩斯表示，情報界目前正評估這批文件外洩所帶來的國家安全風險。

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美國政治新聞網站Politico報道，海恩斯（Avril Haines）上周五（26日）已去信眾議院監督委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）和情報委員會主席希夫（Adam Schiff），提及FBI於特朗普（Donald Trump）的海湖莊園搜出文件一事。

海恩斯透露其辦公室會評估特朗普在海湖莊園收藏這批文件所帶來的潛在國家安全風險，並與司法部合作加快分類審查相關材料，包括搜查海湖莊園期間回收的資料。她更表示，會以不過度干擾司法部進行刑事調查的方式來進行審查。

情報機構的審查範圍或包括，是否有未經授權人士可查閲這批機密文件。而參議院情報委員會也要求情報機構，評估特朗普處理這批文件帶來的損失。

司法部過往也曾警告海湖莊園的文件存放安全性出現鬆懈，司法部或也會循照這個方向調查，是否有機密文件遭到任何形式損害。

海恩斯今次去信國會議員，是情報界首次承認文件外洩可能造成的危害。而檢察部門上周五表示，這批文件包括人力資源情報和從外國攔截行動中收集的資訊。

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另外，美國佛羅里達州法官坎農（Aileen Cannon）上周六（27日）通知司法部，要求司法部製作一份更詳細的清單，列出本月初從海湖莊園查獲的物品及狀態，以及政府對上述物品的審查情況。

坎農更表明她傾向特朗普代表律師提出的要求，任命一名獨立主事官負責審查從海湖莊園搜出的這批文件，並確保歸還搜查令範圍以外的所有文件。

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責任編輯：鄭錦玲