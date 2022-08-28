【理想汽車 2015】 受四川限電影響 理想L9延期交付

據內媒報道，理想汽車（02015）確認受四川省限電措施影響，以致位於綿陽市的增程器工廠供應延遲，導致部分型號的電動車將延期交付。

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日前，內地傳出理想將延遲「理想L9」的交付日期。有用戶在理想的官方APP中發現一則「理想L9交付時間延期公告」，預計將在8月30日至9月4日為用戶進行交付，但由於車輛延期導致用戶9月才能交車，因此官方將提供1,000元人民幣油卡作為用戶補償。APP內亦顯示，原定9月交付的用戶，車輛仍會在9月內完成交付。

值得留意的是，在第二季度財報會中，理想管理層預期第三季度交付量約2.7萬輛至2.9萬輛，較市場預期悲觀。

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記者：郭秀慧