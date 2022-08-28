建議農民到縣城買房樓 駕車回農村種地 內地專家被批「離地」

受內房接連「爆煲」影響，樓市不景氣。日前有專家日前建議讓農民到城市買樓，有需要時開車回農村種地，更提出還貸時間應延至40年，即使退休後亦能繼續還款，引起巨大爭議。目前，該專家的微博等平台帳號已處於禁言狀態。

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北京師範大學房地產研究中心主任董藩日前接受傳媒訪問時，指如果農村的生產經營不受影響，建議農民進縣城買樓，享受城市的公共服務、增廣見聞。對於農民住縣城後如何種地的問題，他建議，需要的話可以開車過去種地。

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事件引發內地網民批評，認為沒有解決買房的根本問題，留言嘲諷該專家「對農村一無所知」，並質疑種地收入能否支撐在縣城買房買車，指出「油錢何來」。「不要建議」一詞，更一度登上微博熱搜榜首。其後該專家回應指，部分內容被剪輯致意思不全。

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記者：郭秀慧