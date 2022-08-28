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巴基斯坦暴雨成災釀逾千人死 政府再尋求國際援助

環球社會熱點 15:21 2022/08/28

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巴基斯坦自6月起暴雨不斷，全國約15%人口受災情影響，累計已造成過千人死亡。巴基斯坦別北部河流決堤，導致數千人流離失所，部分地區出現缺糧情況。巴基斯坦政府稱正努力救援，但仍需更多資金並尋求國際援助。

瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億 【下一頁】

巴基斯坦總理Shehbaz Sharif表示，約3,300萬人受洪災影響，約佔國內15%人口。他承認，是次洪災造成的經濟損失與2010至2011年間的洪災相若，是有記錄以來最嚴重。

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巴基斯坦過去一日新增119人死亡，內政部官員Salman Sufi表示，從6月至今已造成數百萬人流離失所及1,033人死亡。他表示美國、英國及阿拉伯聯合酋長國（UAE）等國家，已就政府早前呼籲提供協助，但當地仍需更多資金，並透露許多開發項目資金已分發給受災民眾。

菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版） 【下一頁】

巴基斯坦西北部開伯爾—普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）河流出現決堤，導致數千人需要撤離，其後更引發大型山洪爆發。東南部的信德省（Sindh）情況同樣嚴重，亦有數千人被迫撤離。英國廣播公司（BBC）指，信德省部分村莊已經斷糧，亦有部分村莊指急需資金。

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責任編輯：李俊儀

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