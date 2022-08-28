  • 30°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴基斯坦「聖經級洪水」過千人死 再尋求國際援助

環球社會熱點 17:12 2022/08/28

分享：

分享：

巴基斯坦自6月起暴雨不斷，有官員形容當地出現「聖經級洪水」。全國約15%人口受災情影響，累計已造成過千人死亡。巴基斯坦別北部河流決堤，導致數千人流離失所，部分地區出現缺糧情況。巴基斯坦政府稱正努力救援，但仍需更多資金並尋求國際援助。

瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億 【下一頁】

巴基斯坦總理Shehbaz Sharif表示，約3,300萬人受洪災影響，約佔國內15%人口。他承認，是次洪災造成的經濟損失與2010至2011年間的洪災相若，是有記錄以來最嚴重。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

巴基斯坦過去一日新增119人死亡，有當地官員用「聖經級洪水」（floods of biblical proportions）來形容洪災的嚴重程度。

內政部官員Salman Sufi表示，從6月至今已造成數百萬人流離失所及1,033人死亡。他表示美國、英國及阿拉伯聯合酋長國（UAE）等國家，已就政府早前呼籲提供協助，但當地仍需更多資金，並透露許多開發項目資金已分發給受災民眾。

菲律賓北部發生7.1級地震 首都馬尼拉有震感（第二版） 【下一頁】

巴基斯坦西北部開伯爾—普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）河流出現決堤，導致數千人需要撤離，其後更引發大型山洪爆發。東南部的信德省（Sindh）情況同樣嚴重，亦有數千人被迫撤離。英國廣播公司（BBC）指，信德省部分村莊已經斷糧，亦有部分村莊指急需資金。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談
2022/08/19
【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
2022/08/09
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災
2022/08/07
【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災
瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億
2022/08/03
瑞士再保險公司估計 今年上半年因天災損失5616億
巴黎聖母院2024年有望重開 夏季末可開始重建
2022/07/30
巴黎聖母院2024年有望重開 夏季末可開始重建

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談
10:51 2022/08/19
【烏克蘭戰爭】古特雷斯批襲核電廠如自殺 力促俄烏和談
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
16:28 2022/08/09
南韓首爾暴雨釀最少8死 地鐵樓梯變身瀑布（第二版）
【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災
14:58 2022/08/07
【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災
災難 暴雨 網絡熱話 水災 巴基斯坦

上一篇文章

美國情報部門正評估 特朗普海湖莊園文件外洩風險

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢
英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【烏克蘭戰爭】核電廠憂出現核輻射 聯合國將派員視察（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】核電廠憂出現核輻射 聯合國將派員視察（不斷更新）
土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校
土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月28日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款