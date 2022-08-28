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【烏克蘭戰爭】核電廠屢遇襲恐洩漏 俄烏互相指責

環球政治 15:13 2022/08/28

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俄烏戰爭已經持續超過半年，烏克蘭扎波羅熱核電廠一帶地區淪為新戰場多次遇襲，恐出現核洩漏事故。俄烏兩國互相指責對方蓄意攻擊核電廠，而國際原子能機構料於本月底前派員到現場視察情況。

【烏克蘭戰爭】俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約 【下一頁】

俄軍於戰爭初期已佔領扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，並將其改為軍事中轉站，而烏克蘭工作人員則繼續負責維持核電廠運作。但工廠附近最近幾周多次遭炮擊，俄烏雙方互相指責是對方所為。

烏克蘭國家核能公司Energoatom指，俄軍在過去一日內再次炮擊核電廠，正檢視造成的損傷情況。

至於俄羅斯國防部上周六（27日）聲稱，烏軍一日内三度襲擊核電廠及發射17枚炮彈，其中4枚擊中一個放有西屋電氣（Westinghouse）168件核燃料組件的儲存庫。

有10枚炮彈在一個乏核燃料（已使用過但仍有大量輻射的燃料）乾式儲存設施附近爆炸，另外3枚在一座儲存新核燃料的建築物附近爆炸。但俄方指工廠的輻射情況保持正常。

核電廠最後一條電纜上周被轟炸，引起火災使核電廠一度與電網斷聯，為核電廠營運近40年來首次。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）上周五（26日）表示，核電廠斷聯後，6個反應堆的其中兩個已重新連接電網，不過扎波羅熱的情況仍非常危險。

俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒 【下一頁】

聯合國核監督機構國際原子能機構（IAEA）正試圖就進入核電廠進行談判，希望執行緊急檢查任務，協助穩定該處的核安全局勢。

Energoatom負責人Petro Kotin指，IAEA專家可能會在本月底之前到訪核電廠。俄方表示支持IAEA的工作，但拒絕將俄軍撤出核電廠及設立非軍事區。

但烏克蘭能源部長Lana Zerkal表示，她不相信俄羅斯是真誠要進行談判，批評俄方創造所有人為條件，使IAEA無法成事。

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責任編輯：鄭錦玲

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