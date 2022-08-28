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內地嚴打高價月餅 有商家將月餅改名為「糕點」或索取高價運費避監管

環球政經 14:54 2022/08/28

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中秋節將至，內地早前已宣布將會嚴打高價月餅，對此，已有商家將月餅定價調整。不過，近日有內媒發現，部分商家將其高價月餅改為「中式糕點」、「中秋禮盒」，或提高運費取代月餅售價等變相提價方式，試圖蒙混過關。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

今年6月，中國市場監管總局、國家發展改革委、工信部、商務部聯合發布《關於遏制天價月餅、促進行業健康發展的公告》，嚴厲打壓高價月餅，針對單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅進行重點監管，並強調禁止使用貴金屬、紅木等豪華包裝，以及禁用魚翅等野生保護動物作為食材，藉此抬高月餅售價。然而，據中國消費者報報道，內地市面上仍有商家以「中式糕點」、「高檔禮盒」等概念，或以「混裝、搭售」的方式銷售高價月餅，如比利時GODIVA推出多款「非梵典藏雲端賞月」中秋限定禮盒和等值禮券，售價339元至1,699元不等，價格最高為「中秋奢金·非梵 禮盒」，售價1,699元。

微博圖片：

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另外，據中新社報道，不少月餅禮盒的實際成交價遠高於標價，如一款由四川天倫食品有限公司生產的月餅禮盒，標價為499.99元，但消費者需要額外支付600元運費，令總價高達1,099.99元。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：郭秀慧

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