【全球加息】 南韓央行：續加息至通脹下降 不會比聯儲局更早結束緊縮政策

南韓央行行長李昌鏞在全球央行年會上表示，在通脹下降前，央行需要繼續提高利率，直到通脹率下降，並且可能不會比美國聯儲局更早停止貨幣緊縮政策。

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作為亞洲第四大經濟體之一的南韓，其央行是首批放棄疫情時期貨幣刺激措施的央行之一。上周四（25日）該行宣布加息0.25厘，自去年8月以來，關鍵政策利率已提高了2個百分點，至2.5%。與此同時，該行亦將今年通脹率預測由4.5%調升至5.2%，為1998年以來最高水平的升幅。

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李昌鏞指，即使預計8月南韓通脹率將較7月的6.3%有所降溫，但距離達到通脹見頂仍言之過早，特別是隨着冬季來臨，天然氣價格可能再次上漲，進一步加劇通脹壓力。他重申，停止加息的時機將取決於通脹的表現，只要通脹率仍然很高，仍會強調利率的正常化，並預計到今年底，南韓通脹率將在5%左右，並在明年全年下降。

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記者：郭秀慧