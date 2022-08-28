【財爺網誌】陳茂波指本港息率趨升壓力增加 強調沽港元不等同資金流走 不影響金融穩定

財政司司長陳茂波發表網誌表示，最近數日市場對美國大幅加息預期再度升溫，美國如果再大幅度加息，或會引起新一輪的套息活動，再次為港元帶來沽壓，而本港息率趨升的壓力亦會增加，但不影響本港金融和貨幣穩定。

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陳茂波指，早前美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在全球央行年會發言時重申穩定物價的重要性，明言不會「過早」放鬆貨幣政策，其言論加深了市場對聯儲局將繼續較大幅度及較快地加息的預期，包括在9月份的議息會議再加息0.75厘，並觸發了美股日前的急跌。如果聯儲局9月份再加息0.75厘，便會是美國今次加息周期中連續第3次大幅加息，令美國在短短7個月內合共加息的幅度達到3厘，聯邦基金利率目標區間將升到3至3.25厘水平。

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不過，陳茂波指出，隨著港美息差略為收窄，近期市場上港元沽盤稍為減少，銀行體系結餘維持約1,200億元水平。他強調，上半年本港認可機構的存款總額仍略升0.4%，反映「沽港元」不等同「資金流走」，亦不會影響香港的金融和貨幣穩定，因為上述的息差因素及套息活動，全部均在聯繫匯率制度的預期之內。

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陳茂波又指，近日在不同的場合上，包括施政報告的諮詢會，聽到不同行業、商會、金融界和中小企等代表的意見，許多來自金融、貿易、航運、航空以至會展界別的代表均指出，香港需要加快恢復與內地通關，更需要盡快加強和國際市場的便捷往返，對吸引和留住人才，以至相關外資企業繼續在香港營運和投資至為關鍵；也有與會的業界代表希望政府提供優惠措施，爭取一些具策略重要性的國際和內地大企業落戶香港，冀能推動香港經濟及產業的升級轉型，同時增加優質就業機會。

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記者：郭秀慧