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【裏裏外外@iM網欄】機不離手？ 及早關注你的頸部健康

名人薈萃 01:33 2022/08/28

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近期好多人談及脊椎問題，特別是頸椎健康如何影響個人活動。我有一學生也受到頸椎影響，原來她因為工作關係，無時無刻機不離手，日日低頭睇手機及電腦，又不注重運動，日積月累，令頸椎承受很大壓力，以致她經常頭痛，繼而持續失眠。

其實我們日常生活習慣好影響身體各部位。如果頸椎得到適當的舒緩，縱使你經常看手機電腦，也可避免一連串的連鎖效應。因為整條脊椎和人一樣，需要空間。只要為頸椎增加空間，不受壓力，問題便自然解決。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

今次為大家介紹3個簡單易做的手部運動，同時可帶動胸椎丶頸椎部位，有助日夜在案頭工作的上班一族，舒緩頸椎問題。我的學生也練習這些動作後，持續做了幾個星期，頸椎慢慢回復正常，失眠丶頭痛問題消失了，而且手臂也纖細了。

Tips 1:
雙腳平衡站立，與肩同寬，吸氣時將手掌向上並抬至胸前（圖1），然後呼氣時將手掌朝下並壓至丹田以下位置（圖2），再向上向下重覆以上動作，連續做3 次。

圖1

圖2

Tips 2:
做完以上3 次動作後，吸氣時將手掌向上並抬至胸前（圖3），然呼氣時反掌朝天，並將雙手臂向上伸展（圖4），同時由頸帶動頭向上望，再慢慢將雙手向外打開並垂下(圖5），同時頸部丶頭部隨著手向下而返回原位（圖6丶圖7），最後雙手放在身體下方（圖8），然後重覆以上動作30 次。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

注意動作要慢，感覺每次雙手提起放下時，血氣不斷流動，將所有堵塞的地方一掃而去。最重要是持之以恒，日日要練習！

Tips 3:
雙手合十，指尖向外(圖9)，然後雙手伸直（圖10），再反掌(掌背對背，如圖11），慢慢打開雙手（圖12丶圖13）。重覆以上動作30次，雙手伸展時動作要慢，自然呼吸。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

邊做運動，邊聽歌，真係好開心。今次介紹比大家一首由Deva Premal & Miten with Manose 主唱的In the Light of Love ，為我們的身體注入愛的力量!

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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