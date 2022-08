【裏裏外外@iM網欄】機不離手？ 及早關注你的頸部健康

近期好多人談及脊椎問題,特別是頸椎健康如何影響個人活動。我有一學生也受到頸椎影響,原來她因為工作關係,無時無刻機不離手,日日低頭睇手機及電腦,又不注重運動,日積月累,令頸椎承受很大壓力,以致她經常頭痛,繼而持續失眠。

其實我們日常生活習慣好影響身體各部位。如果頸椎得到適當的舒緩,縱使你經常看手機電腦,也可避免一連串的連鎖效應。因為整條脊椎和人一樣,需要空間。只要為頸椎增加空間,不受壓力,問題便自然解決。

今次為大家介紹3個簡單易做的手部運動,同時可帶動胸椎丶頸椎部位,有助日夜在案頭工作的上班一族,舒緩頸椎問題。我的學生也練習這些動作後,持續做了幾個星期,頸椎慢慢回復正常,失眠丶頭痛問題消失了,而且手臂也纖細了。

Tips 1:

雙腳平衡站立,與肩同寬,吸氣時將手掌向上並抬至胸前(圖1),然後呼氣時將手掌朝下並壓至丹田以下位置(圖2),再向上向下重覆以上動作,連續做3 次。

▲ 圖1

▲ 圖2

Tips 2:

做完以上3 次動作後,吸氣時將手掌向上並抬至胸前(圖3),然呼氣時反掌朝天,並將雙手臂向上伸展(圖4),同時由頸帶動頭向上望,再慢慢將雙手向外打開並垂下(圖5),同時頸部丶頭部隨著手向下而返回原位(圖6丶圖7),最後雙手放在身體下方(圖8),然後重覆以上動作30 次。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

注意動作要慢,感覺每次雙手提起放下時,血氣不斷流動,將所有堵塞的地方一掃而去。最重要是持之以恒,日日要練習!

Tips 3:

雙手合十,指尖向外(圖9),然後雙手伸直(圖10),再反掌(掌背對背,如圖11),慢慢打開雙手(圖12丶圖13)。重覆以上動作30次,雙手伸展時動作要慢,自然呼吸。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

邊做運動,邊聽歌,真係好開心。今次介紹比大家一首由Deva Premal & Miten with Manose 主唱的In the Light of Love ,為我們的身體注入愛的力量!

作者_盈望(葉麗麗)簡介: 從事瑜珈及健康教練工作十餘年,對自然療法: 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病,自學習瑜珈及相關自然療法後,學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力,兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果,希望與大家分享點滴,從內靚到外。

