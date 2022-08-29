【內房危機】平保CEO姚波：內房股債投資佔比料穩定或下降　對實力強內房龍頭秉承開放態度

▲ 平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波指，內房股債佔平保的保險資金投資比例料穩定或下降。

內房危機落幕無期，因投資華夏幸福而於去年作大額撥備的平保 （02318） ，其聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，集團仍會繼續物色收租資產，但內房股債投資比例未來則料保持穩定或下降。

姚波指出，平保今年未就內房風險敞口出現大額撥備。平保截至6月底止的保險資金投資組合有約2228億元（人民幣，下同）的房地產敞口，較去年底的2161億元略增，惟佔總投資資產的比例，已由5.5%跌至5.2%。當中，約半是物權，大部分是寫字樓，還有商場，可提供租金回報。

指內房股債投資風險可控

姚波續指「我們可能還會加大找到好的優質的實物物業資產，進行收租。」故收租物業在房地產投資中的比例，肯定還會增加。

至於平保物權以外房地產敞口中，目前股債分佔一半，未來料相對保持穩定或下降，姚波指有關投資風險可控。他續指，對於實力強的內房龍頭會秉承開放態度，「不是說一概的不投或者減少」因中國經濟跟不動產發展密切相關，是宏觀經濟中必不可少的組成部分，國家城市化進程還沒完成，未來還有一定發展空間。

姚波承認，內房在不同城市分化嚴重，加上國家房地產政策調整，行業遇到一定瓶頸，但中央也在穩定房地產並鼓勵一些好的內房企業，所以對內房中長期健康持續發展有信心。平保未來還會投資符合國家政策導向的一些產業，包括優質商業地產，保障性住宅等。

平保旗下在美上市的金融壹賬通 （06638） 7月在港雙重上市，另一旗下公司陸金所（美：LU）也準備來港上市。姚波表示，平保作為大股東，不能替這些公司決策或作干預，而這些公司考慮到美國審計監管不確定性，故來港上市是合理的考慮和選擇。至於具體以什麼方式、何時啟動，則根據這些公司自己的安排。

重申支持對滙豐經營管理有幫助的建議

另外，被問到作為滙豐 （00005） 大股東，平保對滙豐堅拒分拆有何立場，姚波重申凡是股東對滙豐經營管理、價值、經營績效，能夠產生有益有幫助的建議，平保都持開放支持態度。

平保壽險改革年底前料完成，不過姚波指即使改革結束，「壽險4+3」（即4個渠道加上3種產品）改革大方向不會大變，惟會調整具體管理方法。對於平保管理層早前在業績會上表明要降本增效，姚波解畫指，平保會透過減低出差或辦公室裝修一類開支提升效率，因屬對收入效益不太明顯的開支，但「有些業務你該投入的還是得投入。」

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記者：余倩敏