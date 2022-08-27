【能源危機】恐面臨大規模停電 美國六分之一家庭拖欠水電費

由於能源成本飆升，目前超過2000萬美國家庭拖欠水電費，約佔美國家庭總數的六分之一。為有記錄以來最嚴重的水平，引發未來恐大規模停電的擔憂。

美國國家能源援助主任協會（NEADA）表示，有超過2000萬美國家庭拖欠水電費，NEADA 執行董事Mark Wolfe表示這個數字是「歷史性的」。

NEADA負責人表示，所欠總金額由2019年底約81億美元飆升至現時的約160億美元。平均拖欠金額從403美元攀升至792美元。

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能源諮詢公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow預計，今年冬天的暖氣費將更加嚴重。



美國7月消費者價格指數（CPI）按年增8.5%，雖較前值有所回落，但仍接近40年高位。雖然美國人工資也在上漲，但漲幅並沒有跟上物價上漲，迫使市民必須權衡消費，優先考慮在食品等必需品的支出。

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責任編輯：黃苑筠