【通貨膨脹】世界銀行行長David Malpass：不僅加息 央行有更多工具對抗通脹

世界銀行行長David Malpass周五（26日）表示，通脹是必須應對的威脅，而對抗通脹的關鍵是應對全球生產面。央行除了加息，還有很多工具對抗通脹。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同日表講話時表示，聯儲局將繼續加息，警告將使美國經濟「痛苦」但David Malpass認為，各國應鼓勵增加生產，並為小企業提供更多資金，以此作為對抗通脹的手段。

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David Malpass稱，「你不能讓政府分配資金，他們不擅長這些。」他表示，一般政府傾向把社會補貼提供給每名市民，但他認為，補貼應該針對低收入人士，尤其是在更發達的經濟體。

David Malpass指， 「央行有更多的工具，而不僅僅是加息……將已經過度資本化的東西資本化，這才是問題的核心。」

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責任編輯：黃苑筠