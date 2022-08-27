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【社交平台】將整合到Spaces Twitter宣布新增Podcast功能

環球政經 19:47 2022/08/27

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社交媒體平台Twitter（美：TWTR）宣布，將新增Podcast功能，並把其整合到該平台的Spaces功能中。

Twitter表示，版本初期將隨機挑出世界各系統語言為英語的用戶來優先體驗。自 Clubhouse在2021年爆紅之後，不少社交平台紛紛仿效推出實時語音聊天功能，Twitter Spaces也是其中之一。現在，Podcast將加入成Spaces的新功能，新功能採用更加個性化的內容推薦，可按聽眾的興趣推薦其最相關的主題。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

據早前Twitter內部的研究顯示，約45%的用戶每月都會收聽Podcast 節目。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

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同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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