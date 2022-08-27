【強強合作】吉利旗下電動車極氪 成寧德時麒麟電池首批落地品牌 極氪001持航力超1000公里

吉利汽車（00175）與寧德時代（深：300750）聯合發表公告，吉利旗下高端智能電動車極氪，將成為寧德時代麒麟電池首批落地品牌之一，包括極氪純電豪華MPV極氪009和極氪001兩款車型。

據媒體報道，搭載麒麟電池版本的極氪009與極氪001，將分別在2023年的第1季交付與第2季推出。純電豪華MPV極氪 009，將成為麒麟電池的全球量產首發車型；豪華獵裝轎跑極氪001，則將成為搭載麒麟電池的全球首款純電續航里程超過1,000公里的量產車型。

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除吉利極氪外，由華為與賽力斯合作的「AITO問界」系列，也將成為搭載麒麟電池的首批品牌之一，AITO問界第二款車型M7將於7月正式上市，同時開啟預售並亮相日前的成都國際車展。

寧德時代於6月公布CTP第三代迭代技術下的麒麟電池以來，業界高度關注，哪些車企和車型會率先搭載麒麟電池。該電池包應用了第三代CTP技術，在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比特斯拉（Tesla）4680系統可以提升13%，搭載麒麟電池的車型續航里程超過1,000公里。

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記者：李兆明