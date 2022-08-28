【醫療科技】研觸感傳感器測汗液鋰含量　追蹤病人用藥情況

▲ 有科學家研發出一款觸感傳感器，利用汗液檢測病人體內鋰含量，讓醫護人員藉此追蹤病人是否按照規定服用藥物。（資料圖片）

目前用於監測病人藥物使用的選項具有顯著的缺點，如檢測方式屬侵入性、等候檢測​結果需時和結果準確性問題。有科學家研發出一款觸感傳感器，利用汗液檢測病人體內鋰含量，讓醫護人員藉此追蹤病人是否按照規定服用藥物。

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據外媒《Gadgets360》報道，人體內適量的鋰含量，有助於控制心理健康問題的症狀，包括雙相情感障礙和抑鬱症等。現時，醫護人員若要了解其精神病患者是否有按指示服藥，一般需要為病人進行血液或唾液測試，才能知道其實際藥物攝入量。由於相關的檢測屬侵入性治療且費時，有科學家利用傳感器檢測病人指尖汗液中的鋰（Lithium）。

因汗液只存在微量的離子，一般很難用作可診斷的體液。如要從中檢測鋰，電化學傳感便需要更多的水環境（Aqueous environment）。因此，研發團隊在傳感器中加入含有甘油的水基凝膠，並使用了離子選擇性電極（Ion-selective electrode）。

研發團隊指，該傳感器體積比圖釘的頭部還小，只需花約30秒，便可實時檢測到人體內的鋰含量。

雖然研發仍處於初步測試階段，但研發團隊已開展人體測試。據悉，研究人員記錄了一名接受鋰治療的病人服藥前後的鋰含量，並發現使用該傳感器所得的測量值，與使用唾液檢測的測量值相近。

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責任編輯：殷凱怡

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