【新冠疫苗】Moderna起訴輝瑞及BioNTech 稱其新冠疫苗mRNA技術侵權

美國藥廠Moderna（美：MRNA）起訴輝瑞（美：PEP）及其德國合作夥伴BioNTech，指其在新冠疫苗中利用的mRNA技術侵權。

Moderna分別入稟美國和德國法院。該公司聲明表示，提起訴訟是為了保護其在新冠疫情爆發之前的10年中開創、投資數十億美元創建並獲得專利的創新 mRNA 技術。Moderna稱，輝瑞和BioNTech在未經許可的情況下，複製了Moderna在2010年至2016年間獲得專利的mRNA技術，遠在新冠疫情爆發前。

在聲明中，Moderna 表示輝瑞和BioNTech 挪用了兩種知識產權。其中一個涉及一 mRNA 結構，Moderna 稱其科學家於 2010 年開始開發，並於 2015 年率先在人體進行了臨床測試。第二項涉嫌侵權涉及編碼一種全長刺突蛋白。

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Moderna 表示，訴訟並不是要阻止人們接種疫苗，重申承諾永遠不會在92個低收入和中等收入國家執行其疫苗專利。但Moderna表示，公司確實希望輝瑞和 BioNTech等公司尊重其知識產權。Moderna只會對2022年3月8日之後的銷售尋求疫苗專利費用，而向美國政府或低收入國家的銷售的疫苗則可獲豁免。



輝瑞發言人表示，對訴訟感到驚訝，強調其疫苗所利用的mRNA技術是由BioNTech和輝瑞共同研發。BioNTech 亦指公司將大力反擊所有專利侵權指控。

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責任編輯：黃苑筠