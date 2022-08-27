【元宇宙】Meta元宇宙關鍵平台Horizon 副總裁Vivek Sharma將離職

Facebook母公司Meta（美：META） 虛擬實境（VR）社交平台Horizo​​n副總裁Vivek Sharma 即將離職。

Vivek Sharma 過去6年一直在Meta工作，負責市場和遊戲領域，最近還在元宇宙（Metaverse）的相關業務部門擔任要職。Meta發言人表示，「多虧了Vivek Sharma 的領導，Horizo​​n產品團隊已經成為一支強大的團隊，擁有雄心勃勃的願景，而團隊這才剛剛開始。」

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Meta現在大力推動元宇宙的發展，在Vivek Sharma宣布離職的前一天，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）透露，將在今年10月份推出一款全新的VR頭戴設備。Horizo​​n是其元宇宙發展的核心之一，不久前為了幫助宣傳Horizon Worlds在法國和西班牙的發布，朱克伯格發布了一張自己的虛擬替身（Avatar）與艾菲爾巴黎鐵塔的合照，不過就引來嘲笑。

發言人補充，Horizo​​n團隊將直接向Meta元宇宙部門的副總裁Vishal Shah匯報。Meta發言人在通告中並沒有透露Vivek Sharma的離職原因，

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責任編輯：黃苑筠