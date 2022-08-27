【億萬富豪】鮑威爾發表8分鐘演說 美國富豪身家蒸發780億美元

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（25日）短短的8分鐘演說，導致美股⼤跌，更令美國超級富豪的財富共蒸發了780億美元（約6,120億港元）。

據彭博億萬富豪指數顯示，全球首富⾺斯克（Elon Musk）的身家縮⽔55億美元（約431億港元），亞馬遜（Amazon，美：AMZN）創辦人⾙索斯（Jeff Bezos）更大減68億美元（約534億港元）。微軟（Microsoft，美：MSFT）共同創辦人⽐爾·蓋茲（Bill Gates）和「股神」巴菲特（Warren Buffett）的資產分別損失22億美元（約172億港元）和27億美元（約212億港元），Google共同創辦人布林（Sergey Brin）⾝家總數亦跌破1,000億美元（約7,846億港）。

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鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會中重申，聯儲會將繼續加息，並可能在⼀段時間內將利率維持在⾼位以降低通膨。

由於預料聯儲局將繼續鷹派，美國股市周五⼤幅下跌，標普500指數重挫3.4%，創下6⽉中旬以來最大單日跌幅。成分股包括微軟、亞⾺遜、特斯拉（Tesla，美：TSLA）和Google母公司Alphabet（美：GOOGL）的納斯達克100指數亦跌超4％。

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責任編輯：黃苑筠