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【業績速遞】藍籌新貴翰森派成績表 上半年賺12.98億人幣 微升0.6% 中期息每股5港仙

股樓投資 17:36 2022/08/27

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本月中爆冷獲納入為恒指成份股的翰森製藥（03692），公布截至6月底止中期業績，半年純利12.98億元（人民幣，下同），按年微升0.6%；收入44.3億元，增長0.7%；派發中期息每股5港仙。

報告顯示，期內創新藥收入約23.2億元，按年增長84.8%，收入佔比亦由去年同期28.5%，大幅上升至52.3%。翰森制藥已上市的6款創新藥中，已有阿美樂、恆沐、豪森昕福、孚來美、邁靈達等5款創新藥成功商業化，被納入國家醫保目錄。

延伸閱讀：大摩予恒指明年中目標21500點  焦點股名單覆蓋15股見下頁

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同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

集團重點關注抗腫瘤、抗感染、中樞神經系統類疾病、代謝疾病及自身免疫性 疾病等領域新產品的研發，目前在進行創新藥臨床試驗超過40項，來自於超過 25個處於臨床不同階段的創新藥項目。期內研發開支7.39億元，按年增加7.6%，佔收入比重約16.7%。

翰森製藥也將在下半年迎來新的創新藥驅動品種，其引進的全球唯一治療視神經脊髓炎譜系障礙(NMOSD)的抗CD19單抗昕越(伊奈利珠單抗注射液)在2022年3月獲批，有望在下半年正式上市銷售。目前昕越已被納入《中國視神經脊髓炎譜系疾病診斷與治療指南(2021年版)》，並獲得A類推薦。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：李兆明

 

 

 

 

 

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