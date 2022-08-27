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【IPO】據報保時捷計劃上市 料成歐洲史上最大IPO

環球政經 16:43 2022/08/27

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據《彭博》引述知情人士報道，保時捷（Porsche）計劃在歐進行首次公開募股（IPO），估值高達850億美元，預計將成為歐洲有史以來規模最大的上市公司。

知情人士透露，如市場沒有出現劇烈波動，保時捷計劃在監事會批准後，於9月的第一周宣布其在法蘭克福上市的意向，估值在60​​0億至850億歐元之間。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求


據報，包括普徠仕（T Rowe Price Group ）和卡塔爾投資局（Qatar Investment Authority）在內的大牌投資者已經表示有興趣在該估值範圍內認購IPO。

另外，保時捷也一直在衡量包括能量飲料製造商紅牛創始人Dietrich Mateschitz以及 LVMH集團主席Bernard Arnault在內的億萬富翁的興趣。

保時捷母公司福斯汽車（Volkswagen）和保時捷發言人拒絕置評，而潛在投資者的代表沒有立即回應置評請求。

【延伸閱讀】大摩予恒指明年中目標21500點 焦點股名單覆蓋15股【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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