英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢

英國近日宣布，10月起能源價格上限將升至每年3,549英鎊（約3.27萬港元），當地民眾生活壓力加大。財相查學禮警告，民眾即使年薪超過4.5萬英鎊，仍可能需要政府補貼能源開支。他亦呼籲民眾，或者需要配給能源使用節省開支。

英能源價格上限明年料近翻倍 4月再激增逾2.8萬 【下一頁】

查學禮（Nadhim Zahawi ）周六（27日）受訪時表示，能源價格上限大幅增加80％後，不止接受政府福利階層面對重大生活成本壓力，更憂慮其他沒有政府補貼的民眾。他指即使年薪超過4.5萬英鎊（約41.4萬港元），亦可能難以負擔今次能源開支增長。

雖然查學禮認為Universal Credit等措施能有效找出需要資助群體，但政府仍在探討其他方法確保所有有需要民眾獲得政府援助。他透露政府亦計劃支援小企業，擔心如缺少有關措施可能對經濟產生長期負面影響。

英提高能源價格上限至近3.3萬 創記錄大增8成 【下一頁】

查學禮亦警告，英國正處於國家經濟緊急狀態，如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）持續以能源為武器，危機可能維持長達兩年。

查學禮呼籲英國民眾，現在是時候檢視能源使用，今年冬天甚至可能需要減少使用能源節省開支。

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責任編輯：吳漢培