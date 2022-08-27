  • 32°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢

環球社會熱點 16:18 2022/08/27

分享：

分享：

英國近日宣布，10月起能源價格上限將升至每年3,549英鎊（約3.27萬港元），當地民眾生活壓力加大。財相查學禮警告，民眾即使年薪超過4.5萬英鎊，仍可能需要政府補貼能源開支。他亦呼籲民眾，或者需要配給能源使用節省開支。

英能源價格上限明年料近翻倍 4月再激增逾2.8萬 【下一頁】

查學禮（Nadhim Zahawi ）周六（27日）受訪時表示，能源價格上限大幅增加80％後，不止接受政府福利階層面對重大生活成本壓力，更憂慮其他沒有政府補貼的民眾。他指即使年薪超過4.5萬英鎊（約41.4萬港元），亦可能難以負擔今次能源開支增長。

雖然查學禮認為Universal Credit等措施能有效找出需要資助群體，但政府仍在探討其他方法確保所有有需要民眾獲得政府援助。他透露政府亦計劃支援小企業，擔心如缺少有關措施可能對經濟產生長期負面影響。

英提高能源價格上限至近3.3萬 創記錄大增8成 【下一頁】

查學禮亦警告，英國正處於國家經濟緊急狀態，如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）持續以能源為武器，危機可能維持長達兩年。

查學禮呼籲英國民眾，現在是時候檢視能源使用，今年冬天甚至可能需要減少使用能源節省開支。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
今日
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
2022/08/26
港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山（多圖）
2022/08/26
蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山（多圖）
英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
2022/08/26
英能源企業中期派息近7.8億 CEO料獲714萬
倫敦兩蒙面賊光天化日搶劫勞力士 警方25分鐘才到場捱批（有片）
2022/08/26
倫敦兩蒙面賊光天化日搶劫勞力士 警方25分鐘才到場捱批（有片）

你可能感興趣

英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
今日 09:05
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
16:30 2022/08/26
港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山（多圖）
15:22 2022/08/26
蘇格蘭14市清潔工罷工 愛丁堡街頭湧現垃圾山（多圖）
能源供應 能源危機 經濟 英國 補貼 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間17:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
港雙胞胎英國GCSE同獲9A 南北成績差異擴大
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間17:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片）
俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒
俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
Kobe Bryant遺體照外洩案 美警稱無後悔影過百張相
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款