【職場熱話】求職者面試 把呢個技能寫入CV 被嘲「公司不是幼稚園」 卻獲網民一面倒力撐冇問題

打工仔求職搵工，履歷表（CV）都會寫下自己有何技能，當然是多多益善，但近日有打工仔在討論區發帖，指颱風馬鞍過後，有求職者上公司面試，事後被上司指他的CV中竟寫入一個技能，被嘲「公司不是幼稚園」，結果惹來網民熱議，卻力撐該求職者冇問題，而最終該求職者也因另一個原因被錄取。

求職者面試CV事件：

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對於發帖者嘲笑該求職者把該技能寫入CV，不少網友表示不認同，認為他這樣做完全冇問題：「我車牌、急救、平安卡都寫落CV」、「好多人大學畢業，出來做嘢都同大學所學嘅無咩關係，但點解公司又偏向請大學畢業生？」、「其實無咩問題，但同份工無咩關係時就寫來無用，隨時有負面效果」。

「寫左有問題嗎？你又唔係老闆，你老闆見到佢能力可能開個新音樂部門比佢管。」、「雖然閣下公司用唔著這種技能，但這位求職者潛台詞係佢可能會兼職教琴，很多公司如同事外出兼職都要申報的」

其他網友回應：

技能一定要寫相關？有啲要求寫埋義工都無關係。個個學琴，但真係唔係個個8級，都算專業

都係技能黎架，將來annual dinner表演咪可以預佢一份囉。

如果skills寫： 有車牌，潛水牌，拯溺銅章，又算吾算技能呢？識外語又是否skills？

8級鋼琴，你可能覺得同工作無關係，唔算技能。但起碼可以睇到哩個人對做事係唔係有恆心，易放棄，因要堅持考到8級都唔容易。

我識有個教琴，高峰時個個月揾七、八萬，仲唔使交稅，分分鐘揾得多個你上司，所以8級鋼琴絕對係工作技能

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責任編輯：李兆明