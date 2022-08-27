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【職場熱話】實習生冇禮貌 兼工作時常玩手機 一個原因態度180度轉變

理財智慧 16:03 2022/08/27

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公司聘請Intern實習生，一方面可給予對方機會吸取經驗，另一方面公司多了人手，原應是雙贏局面，但也會有例外。有打工仔在討論區發帖，指公司最近請了一個實習生，可是對方卻極其沒禮貌，而且工作態度也有問題，常常只顧玩手機，令他甚為氣結。可是，最近那位實習生態度卻180度轉變，原來是為了一個原因。

實習生一個原因態度180度轉變經過：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

對於事主公司實習生的表現，不少網友深有同感，指現在實習生很多都態度有問題：「睇開啲，依家00後個個係媽寶，肯出門口返工己經好叻」、「新一代唔識講電話，聽電話連喂都無全靜音，唔係搵自己就pass比第個」、「唔知點解而家d後生係唔叫人，msg或者email上司都就咁hi」、「應該家底好，唔洗捱」

其他網友回應：

第一印象好重要，所以話時刻都要同人打好關係

Intern一般有background，通常係大客仔女，公司先會收

我公司有班00後做暑期工，只能講一半人同另一半人比天差地別，一半係正常，一半係Hea，要人執手尾

好多細路仔仲係港孩性格

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記者：李兆明

 

 

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