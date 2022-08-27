土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校

土耳其女歌手Gulsen Colakoglu在當地享譽盛名，被稱為土耳其「麥當娜」，但她近日惹起爭議。土耳其法院發出拘捕令，指控Gulsen Colakoglu涉嫌侮辱總統埃爾多安的母校。Gulsen Colakoglu就事件公開道歉，表明無意冒犯任何人。

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伊斯坦布爾法院周四（25日）發出拘捕令，要求逮捕46歲女歌手Gulsen Colakoglu。法院指控Gulsen Colakoglu早前的一番言論涉嫌挑起公眾對伊斯蘭教學校Imam Hatip school的仇恨及敵視。

Gulsen Colakoglu被指於今年4月的演唱會上，公然挑侃一名土耳其音樂人，指對方曾就讀Imam Hatip school正是其墮落的開始。影片近日在社交網站廣傳引發爭議，不少網民要求拘捕Gulsen Colakoglu。

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代表律師表示，Gulsen Colakoglu被捕後否認有犯罪，並申請駁回拘捕令。Gulsen Colakoglu事後亦有在社交網站Twitter發文，就事件公開道歉，表明無意冒犯任何人。據悉，Gulsen Colakoglu仍在扣押，等候進一步調查。

法律專家認為，即使Gulsen Colakoglu最終被定罪，亦可能免除牢獄之災。但分析認為，事件可能引發土耳其社會矛盾。Gulsen Colakoglu支持性小眾及大膽表演服裝飽受埃爾多安的支持者攻擊，今次被捕將引發反對派不滿。

Imam Hatip school為土耳其著名伊斯蘭教學校，校友包括總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）﹑多名政府幕僚﹑商界精英或宗教人物。

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責任編輯：吳漢培