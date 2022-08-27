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【烏克蘭戰爭】俄高官表明軍事行動持續 即使烏現時不加入北約

環球政治 14:07 2022/08/27

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續超過半年，停戰仍未見曙光。俄羅斯前總統梅德韋傑夫表明，即使現時烏克蘭已否決加入北約，俄羅斯仍會繼續在當地的軍事行動，直至總統普京的目標達成。梅德韋傑夫亦稱，準備好與烏克蘭總統澤連斯基會談。

俄羅斯大批天然氣無買家 傳寧願放火焚燒 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】普京簽令擴充軍隊至115萬人 5年以來首次 【下一頁】

現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）周五（26日）受訪時表示，烏克蘭正式宣布放棄尋求加入北約（NATO）雖然重要，但現階段此條件已不足以雙方建立和平關係。

梅德韋傑夫表明，俄軍會持續在烏克蘭的軍事行動，直至所有訂立的目標達成。俄烏戰爭開始時，普京（Vladimir Putin）揚言要烏克蘭「去納粹化」及「去軍事化」。至於和談，梅德韋傑夫指要視乎情況發展，但聲稱已準備與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。

另外，梅德韋傑夫亦指美國提供的武器如俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統不會構成威脅。但如果美國提供可打擊長程目標的武器，如射程達300公里，足以直接威脅俄羅斯領土，情況便改變。

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責任編輯：吳漢培

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