【儲局放鷹】鮑威爾警告加息會帶來痛苦 道指收跌千點

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五（25日）出席全球央行年會時，重申央行會繼續加息以遏制通脹的決心，警告此舉會為美國帶來「一些痛苦」。

即使聯儲局已連續4次加息，但鮑威爾表示，「沒有地方可以停止或暫停」，展示其鷹派的決心。

鮑威爾認為，雖然更高的利率、經濟增長放緩和疲軟的勞動力市場條件會降低通脹，但同時也會給家庭和企業帶來一些痛苦，「這些都是降低通脹所付出的不幸代價，但未能恢復物價穩定將意味著更大的痛苦。」

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兩個備受關注的通脹指標，消費者價格指數（CPI）和個人消費支出（PCE）物價指數7月增幅均較上月低，主要是由於能源成本急劇下降。但鮑威爾稱，聯儲局所關心的比一兩個月的數據更廣泛，當局將繼續加息，直到通脹率回落到接近2%的目標。他補充道，恢復價格穩定可能需要在一段時間內保持緊縮政策立場，歷史記錄警告不要過早放鬆政策。

鮑威爾發表講話後，美股暴跌，道瓊斯工業平均指數下跌1,008.38 點，或 3.03%，至 32,283.40。標準普爾 500 指數下跌 3.37% 至 4,057.66，納斯達克綜合指數下跌 3.94% 至 12,141.71。

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責任編輯：黃苑筠