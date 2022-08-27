【新冠疫苗】Moderna起訴輝瑞及BioNTech mRNA研發疫苗侵權

美國Moderna藥廠與輝瑞及BioNTech研發的新冠肺炎疫苗同為mRNA技術，獲大多數國家及地區批准接種。Moderna近日入稟德國及美國法院，起訴輝瑞及BioNTech利用mRNA技術研發疫苗屬侵權行為，要求作出財務賠償。輝瑞對被起訴感驚訝，表明會強力回應指控。

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Moderna周五（26日）發出聲明，指控輝瑞（Pfizer）及BioNTech侵害公司兩大重要知識產權。其一為「化學修正」（chemical modification）技術，Moderna指早在2015年公司已作人體實驗，測試技術如何使疫苗避免引起人體不良免疫反應。另一項則關於兩款疫苗同樣針對病毒外的特定刺突蛋白。

行政總裁邦塞爾（Stéphane Bancel）表示，採取法律行動為保障公司在疫情前已投資數十億美元研發的mRNA技術。邦塞爾表示，已在美國麻省（Massachusetts）地區法院及德國杜塞爾多夫（Duesseldorf）區域法院入稟。

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Moderna表示，入稟並非希望大眾不要接種輝瑞疫苗，只是希望輝瑞在內的公司可以尊重知識產權，強調不會向92個低至中收入國家收取產權費用。Moderna亦尋求，取得自今年3月8日後出售的mRNA疫苗專利費用，向美國政府及低收入國家出售的疫苗可獲豁免。

輝瑞發言人指出，對Moderna的法律行動感驚訝，強調自家疫苗由BioNTech專利的mRNA技術與公司共同研發，明言會強力反擊所有侵權指控。BioNTech亦對訴訟表示可惜，表明疫苗屬自家研發。

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責任編輯：吳漢培