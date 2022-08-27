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特朗普海湖莊園搜查令公開 FBI以非法保有國家機密申請

環球政治 11:03 2022/08/27

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美國前總統特朗普在佛羅里達州的海湖莊園被聯邦調查局（FBI）搜查，並帶走大批文件。當地法院日前批准公開FBI申請的搜查令，當中指FBI懷疑特朗普非法保有國家機密，需要出動搜查令強制取回。為保護相關刑事調查，搜查令部分內容被修訂及隱藏。

特朗普點解做到總統？ 女婿：「佢唔似正常人」 【下一頁】

司法部周五（26日）公開的搜查令披露，FBI相信特朗普（Donald Trump）在未經許可下取走涉及國家國防資訊的機密文件，並收藏在其佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）內，因此入稟要求搜查。FBI相信特朗普擁有的機密資料可能影響情報收集，以及可能透露線人資訊。

FBI在搜查令中聲稱，特朗普與團隊一直致力阻撓歸還有關資料，FBI認為有必要採取行動，強制取回美國政府的最機密資料。FBI亦據稱接獲線報，知道資料收藏在海湖莊園的地點。

搜查令亦有加上附註，解釋部分內容被修訂及隱藏的原因，指FBI申請搜查令前曾約見大量目擊者。同時，搜查令指FBI未完成所有刑事案件搜證過程，所以當時要求不要公開。

特朗普入稟阻FBI查閱海湖莊園文件 再暗示2024年參選總統 【下一頁】

特朗普批評被大幅隱藏的搜查令，在其社交平台Truth Social發文表明，文件不能證明他藏有涉及核武的機密文件。特朗普亦指摘搜查令根本不應發出，直指行動是「獵巫」行為。特朗普發言人強調，發出搜查令是政治行為。

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責任編輯：吳漢培

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