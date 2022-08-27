【科網大亨】家中排行決定性格？　馬斯克貝索斯領導風格有跡可循

▲ 家中排行決定性格？ 馬斯克貝索斯領導風格有跡可循

美國科網巨企的大亨已經成為一代具有影響力的人物，不論是他們的言論還是行事作風，均為坊間津津樂道。近日，波士頓東北大學（Northeastern University）應用心理學教授Laurie Kramer指出，這些企業的領導人領導風格各有特色，或是與在家中排行有關，包括Tesla（美：TSLA）創始人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（美：AMZN）創始人貝索斯（Jeff Bezos）、微軟（美：MSFT）創辦人Bill Gates等，其領導風格似乎都與在原本家庭中擔任的角色有關。

馬斯克、貝索斯：家中長子

Laurie Kramer在接受外媒採訪時指出，家庭中出生的第一個孩子，父母往往會對這個孩子傾注大量的注意力，因此第一個出生的孩子通常會在成長過程中感受到特別的支持，長大後會變得自主和自信，而且亦較容易成為兄弟姊妹中的領導者。

她舉例指，不少知名的商業領袖是以堅定不移的信心而聞名，包括馬斯克、貝索斯，以及維珍集團董事長Richard Branson。

比爾·蓋茨、扎克伯格：排行中間

不過，並非只有排行老大的人具有領導潛能，Laurie Kramer指，不論是家中最大、最小或排行中間的孩子，均有其各自的領導風格。如排行中間的孩子，通常父母的注意力只有較短時間放在他們身上，因此排行中間的孩子更懂得如何爭取父母的注意，於是這些孩子的優勢通常在於能與他人溝通和建立良好的關係。

她以微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）為例，比爾蓋茨非常擅長進行公開演講及溝通，他的溝通策略經常可以幫助人們簡明地了解複雜的主題。此外，Meta（美：META）創辦人兼首席執行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）亦是排行中間的領導人。

Larry Page：排行最小

至於家中排行最小的孩子，Laurie Kramer指出，家中最小的孩子通常對探索各種新事物感興趣，並且接觸到的經驗和知識更廣泛，經常更容易成為探索者和優秀的觀察者。

Google的聯合創辦人之一Larry Page就是一個例子，Larry Page從小接觸跨度較大的學科，由技術、發明到商業，他很早就意識到，他的人生目標時創辦一家可以改變世界的公司。

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編輯：梁安琪