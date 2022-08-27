【業績速遞】兗礦能源上半年收入增76% 純利184,5億人幣 大升1.9倍

兗礦能源（01711）公布截至6月底止中期業績，上半年實現銷售收入752.8億元（人民幣，下同），同比增長76.4%；純利184.5億元，同比大增1.9倍；毛利為361.1億元，同比增長1.8倍；每股基本盈利3.78元。

期內，集團共銷售煤炭5,307萬噸，同比增加4.2%。其中自產煤銷售量為4,684萬噸，完成本年度自產煤銷售計劃的46.8%。煤炭業務銷售收入為612.8億元，同比大增98%，主要是由於銷售價格明顯提升。

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上半年，集團加快礦業智能高效轉型，新建一批智能化採掘工作面，智能化礦山建設成效顯著。同時，深入實施「精煤+定制」戰略，高附加值產品佔比穩步提高。陝蒙基地金雞灘、營盤壕等礦井手續辦理取得突破進展，資源優勢加快向經濟優勢轉化。澳洲基地運營質量和經濟效益持續提升，收購聯合煤炭項目收回全部投資，兩地資源、兩個市場協同優勢充分釋放。

煤化工業務錄得銷售收入119.7億元，同比增長18.6%。期內，集團化工產業加快向「價值高端」延伸，魯南化工己內酰胺進入聚酯行業高速紡領域，聚甲醛產品躋身國內一流產品序列。未來能源生產的115℃精製費托蠟成功進軍國際高端市場。

集團新能源產業已啟動實施分布式光伏項目建設、儲能技術專項研發等一批創新項目，技術、資源優勢加速聚集。高端裝備製造產業開工建設智慧製造園區，建立起國內領先的8類核心產品製造基地。成功研發製造國內功能最全、加載能力最大的50,000千牛液壓支架綜合性能試驗台，裝備製造向高端邁進。

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記者：李兆明