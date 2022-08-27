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【業績速遞】疫情打擊中港收入減少 太興盈轉虧上半年蝕5249萬元 中期息維持派每股2.5仙

股樓投資 09:51 2022/08/27

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餐廳股太興集團（06811）公布截至6月底止中期業績，由盈轉虧半年蝕5,249萬元，去年同期賺3,340萬元；營業額12.2億元，按年下跌20.6%；中期息維持派每股2.5仙。

2019冠狀病毒病疫情肆虐，中港政府均採取最嚴厲的防疫措施，以遏制疫情擴散蔓延，太興在中港兩地收入同告減少。本港方面，上半年收入9.7億元，按年下跌17.8%，利潤614萬元，大跌88%；內地方面，收入2.75億元，按年下跌32.5%，虧損擴大4倍至6,622萬元。

延伸閱讀：【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後   大行最新評級和目標價【見下頁

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同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

期內集團在香港、內地及澳門共經營205間餐廳，較去年同期減少12間分店。旗艦品牌「太興」收入為5.1億元，佔總收入42.1%，按年減少30%；「敏華冰廳」收入為3.24億元，佔比26.7%，按年下跌5.8%。其他品牌方面，「茶木」收入1.1億元，佔比9.6%，下跌35%；「亞參雞飯」收入7,920萬元，上升38%。

於本年第二季度，集團推出多個嶄新之時尚品牌，包括「Tommy Yummy」、「花椒子」及「鳥世一」等，提供中高端餐飲選擇。

集團在業績通告表示，為應對日新月異且競爭激烈的內地餐飲市場，將重新審視各省市的市場及經營要求，於來年繼續積極整合及優化其店舖網絡。短期內，集團的內地網絡將聚焦於毗鄰的大灣區市場。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：李兆明

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港股 疫情 餐飲 太興集團（06811） 香港 餐廳

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