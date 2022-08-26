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中美就中概股審計監管 達成合作協議

股樓投資 23:47 2022/08/26

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中國與美國就中概股的審計監管達成合作協議。中國證監會及財政部宣布，於周五（26日）與美國公眾公司會計監督委員會簽署審計監管合作協議，計劃於近期啟動相關合作。其中，雙方將明確合作協議範圍，包括協助對方開展對相關事務所的檢查和調查。其中，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所。

【高息股】領展確認入標 觀塘安達臣道商業地   詳情請看【下一頁

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

本港財務匯報局亦表示，知悉國家財政部、中國證監會及美國上市公司會計監督委員會已就審計監管的跨境合作達成協議。 作為香港的獨立核數師監管機構，財匯局具有提高香港會計師事務所審計報告質素的 法定職能。財匯局以公眾利益為依歸，致力保障投資者權益、促進公眾對審計過程的信任，以及加強投資者對香港及全球其他資本市場的信心。財匯局亦對其受監管者的跨境查察具有監管權益。 財匯局支持相互跨境合作，將在《財務匯報局條例》所訂的規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當的安排。 

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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