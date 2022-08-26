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【新股IPO】深業物業傳選定三投行負責來港上市事宜　擬集資15.6億元

股樓投資 23:16 2022/08/26

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消息指，由深圳控股（00604）計劃分拆來港上市的物業管理業務深業物業，目前已經選定建銀國際、中金以及中信証券三間投行，負責安排明年來港上市事宜，並計劃集資2億美元（約15.6億元）。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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深圳控股早前發表通告指，考慮可能分拆物業管理業務，在港交所 （00388） 主板獨立上市，目標在2023年6月掛牌上市。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：張以正

 

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深圳控股（00604） 集資 IPO 港股

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