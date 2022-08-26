【新股IPO】深業物業傳選定三投行負責來港上市事宜　擬集資15.6億元

消息指，由深圳控股（00604）計劃分拆來港上市的物業管理業務深業物業，目前已經選定建銀國際、中金以及中信証券三間投行，負責安排明年來港上市事宜，並計劃集資2億美元（約15.6億元）。

同場加映：【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

深圳控股早前發表通告指，考慮可能分拆物業管理業務，在港交所 （00388） 主板獨立上市，目標在2023年6月掛牌上市。

同場加映：【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正