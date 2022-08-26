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【業績｜有線寬頻】有線半年蝕多29%至2.3億　策略檢討研出售虧損業務、收費電視用戶再跌4.8萬

股市 22:54 2022/08/26

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【業績｜有線寬頻】有線半年蝕多29%至2.3億　策略檢討研出售虧損業務、收費電視用戶再跌4.8萬

有線寬頻 （01097） 發布上半年業績，期內收入4.31億元，按年跌12.6%；虧損約2.26億元，按年擴大28.9%；每股蝕3.2仙。有線寬頻稱，會繼續審慎評估潛在合作夥伴或出售任何虧損業務的任何可能性及機會。

有線寬頻收費電視用戶約68.3萬名，按年跌6.6%或4.8萬人；寬頻客戶約20.1萬，按年增0.5%或1000人。有線寬頻稱，由於訂戶收入以及廣告收入下降，媒體分部收入按年減少17.0%至2.4億元；電訊分部收入減少約5.9%至約1.92億。

有線寬頻稱，未來會進行企業重組，包括1）自動化及流程重整；2）推廣更多本地製作的優質內容，並推出新的海外內容及頻道；3），探索免費電視及其他數碼媒體平台的電視節目合作模式；4）進行策略檢討善業務表現及管理效率，促進協同效應，提升成本效益及盈利能力。

有線寬頻透露，將繼續投資香港旅遊及飲食、健康、紀實片、資訊娛樂等節目，並購入本港製作的電視劇集及海外節目，為迎合香港觀眾的口味，本集團歷時數月拍攝《香港空間改造王》及首個選秀節目《就是青春》，預期將於年下半年播放。

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港股 寬頻 有線寬頻（01097）

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