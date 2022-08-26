【新股IPO】電動車製造商零跑科技傳已成功闖關 最快9月招股 擬集資15億美元

消息指，中國電動汽車製造商浙江零跑科技已通過上市聆訊，並將於下星期起啟動上市前預路演工作，與機構投資者接洽，最快下月招股，預計集資約15億美元，惟發行規模及時間表等細節仍要根據實際市場情況而定。中金、花旗、摩根大通以及建銀國際為聯席保薦人。倘若成功上市，零跑科技將是過去18個月內第4間赴港上市的電動車生產商。

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零跑科技在2015年成立，主要自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件。旗下新能源汽車主要聚焦在價格介於15萬至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場。

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記者：張以正