【高息股】領展確認入標 觀塘安達臣道商業地

領展(00823)再次參與投地。該房託宣布，周五(26日)已向政府遞交投標書以購買一幅位於香港九龍觀塘安達臣道對出，可作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途的土地。 土地標書尚待政府接納，而招標結果尚未公布。 地政總署公布，今日截標的觀塘安達臣道首幅商業地，共接獲5份標書。市場消息指，該地皮競投者還包括新地(00016)、信和置業(00083) 及華懋等。

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該地皮位於安健道旁，西南面方向秀茂坪邨，鄰近安秀道公園七人足球場，而南面則為安達邨。地盤面積約6.33萬平方呎，賣地章程內訂明最高總樓面面積為13.92萬平方呎。市場預計，地皮估值介乎5.5億至10億元，每呎樓面地價約4,000至7,200元。業界預計，地皮由於位處民生區及未來新屋邨附近，項目將會是該區主要商業樓面來源，買家有較高機會在此發展民生商場項目。至於領展，亦於地皮附近經營秀茂坪商場及寶達商場。

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