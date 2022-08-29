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【業績｜汽車股】和諧汽車半年轉蝕9億人幣

股市 06:24 2022/08/29

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和諧汽車（03836）公布截止6月底上半年業績，收入按年少15.3%至79.4億元（人民幣，下同）；盈轉虧9.15億元，去年同期為溢利3.91億元；不派中期息，撇除有關拜騰（FMC）股權投資撥備，經調整溢利按年倒退25.5%至3.09億元。

以業務劃分，期內新車銷量按年少23.4%至17,190輛，收入減少16.3%至69.1億元，售後服務收入按年少8.8%至10.1億元；毛利按年少19.5%至約6.92億元。當中汽車銷售及售後業務毛利分別為2.22億元人民幣及4.88億元人民幣，按年分別少35.4%及10.8%。

中國市場第二季消費信心受挫削豪華品牌信心　寶馬及雷克薩斯半年交付跌兩成

公司指，期內第二季度內地消費信心受挫，雷克薩斯因供應鏈問題按年銷售收入倒退18.1%，交付按年跌23.3%至1828台；寶馬（包括Mini）銷售期內銷售收入37.87萬輛位列第一，交付按年倒退23.5%至1.3萬台。

超豪華品牌當中，法拉利、賓利和勞斯萊斯的銷售，期內分別按年增長3.65倍、10.3%、2.4%，豪華品牌市場份額按年跌1個百分點至13.7%，當中佔法拉利期內總銷量近25%；整體經銷商庫存量按年增0.13個月至約1.86個月，以致市場現上限定價動態，新車銷售毛利率有所下降。

展望未來，公司認為機遇及調整並存，中國汽車市場、豪華及超豪華品牌還有增長空間和潛力，如部分城市作出政策調整，推動二手車市場加快流轉，逐步取消地方性限制性政策， 通過二手車盤活帶動新車市場成長壯大。集團將適時實施併購戰略以鞏固和擴大其市佔率，電動車已成公司中長期重要戰略。

期內於北京新開一間賓利斯店，成該品牌中部地區最大經銷商。

重溫和諧汽車去年全年業績，可瀏覽【下一頁】

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記者：宋佩恩

港股 中國市場 汽車股 和諧汽車（03836）

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