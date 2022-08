【Jackson Hole】鮑威爾警告：打擊通脹帶來痛苦

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)即將於全球央行年會Jackson Hole上發言。他表示,7月份議息會議是第二次增加75個基點,他當時指在下次(9月)會議上,另一次異常大的增加可能是適當的,而目前會議間歇期已過一半,在9月會議上的決定將取決於傳來的全部數據和不斷變化的前景。在某些時候,隨著貨幣政策立場的進一步收緊,放慢加息可能會變得合適。(At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases.)

鮑威爾表示,聯邦公開市場委員會目前聚焦於將通脹帶回落到2%目標。價格穩定是聯儲的責任,亦是美國經濟的基石,如果沒有價格穩定,將無法實現持續強的勞動力市場條件,而使所有人受益。

他續稱,要恢復價格穩定,將需要一些時間,亦要有力地使用工具,使供需達更好的平衡。降低通脹可能需要一個持續的低於趨勢的增長期。此外,勞動力市場條件很可能會有一些軟化。雖然更高的利率、更慢的增長和更軟的勞動力市場條件,將使通脹下降,但它們也將給家庭和企業帶來一些痛苦。這些都是降低通脹的不幸代價。但若不能恢復價格穩定,將意味着更大的痛苦。

7月較低的通脹讀數未可確信通脹正在下降

鮑威爾認為,美國經濟顯然正從去年的歷史高增長率中放緩,這反映經濟在大流行的衰退後的重啟。他指美國經濟繼續顯示出強勁的基本勢頭,勞動力市場尤其強勁,但它顯然失去了平衡,對工人的需求大大超過供應。通脹率遠高於2%,且高通脹率續在經濟中蔓延。7月份較低的通脹讀數是值得歡迎,但單月的改善遠未達到委員會在確信通脹正在下降之前所需要看到的程度。

他說,聯儲正有目的地,將政策立場轉移到一個足以限制通脹率恢復到2%的水平。目前由於通脹遠高於2%,勞動力市場極其緊張,對長期中性的估計「不是一個可以停止或暫停的地方」。

他強調,恢復價格穩定可能需要在一段時間內保持限制性政策立場,歷史紀錄強烈告誡,不要過早放鬆政策。聯儲局的貨幣政策審議和決定,建立在從1970年代和1980年代的高而且波動的通脹,以及從過去四分之一世紀的低而穩定的通脹中了解到的通脹動態。

高通脹愈久 對更高通脹的預期愈可能根深蒂固

鮑威爾認為,聯儲需要調節需求,使之與供應更好地保持一致,他們致力於完成此項工作。目前,較長期的通脹預期似乎仍很穩固,而回顧1970年代,隨着通脹攀升,對高通脹的預期在家庭和企業的經濟決策中變得根深蒂固,通脹率愈高,人們就愈期待它保持在高位,並將這種信念納入工資和定價決策。正如前主席沃爾克在1979年大通脹的高峰期所說的那樣,「通脹有部分是靠自己養活,所以回到一個更穩定和更有生產力的經濟的部分工作,必須是打破對通脹預期的控制(Inflation feeds in part on itself, so part of the job of returning to a more stable and more productive economy must be to break the grip of inflationary expectations)」。現時通脹幾乎吸引了所有人的注意力,這突出了今天的一個特殊風險。目前的高通脹持續愈久,對更高通脹的預期就愈有可能變得根深蒂固。

他續指,歷史表明,降低通脹的就業成本可能會隨時間推移而增加,因為高通脹在工資和價格設定中變得更根深蒂固。1980年代初沃爾克成功消除了通脹,在此之前的15年內,多次降低通脹的嘗試都失敗了。最終需要一個漫長的非常限制性的貨幣政策來阻止高通脹,並開始將通脹率降低到去年春天之前的低水平和穩定水平的過程,「我們的目標是通過現在的堅決行動來避免這種結果」。

記者:胡學能