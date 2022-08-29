曾淵滄：審時度勢買豪宅

周大福集團相關人士，以5億元出售九龍塘根德道8號屋地，該物業佔地10,767平方呎，可建樓面約6,460平方呎，因此，若以重建實用面積計算，呎價7.7萬元，創九龍塘呎價新高，在目前物業價格偏軟的情況下，這也該算是好消息。

周大福眼光真好，這個物業在20年前，即2002年買入，其買入價僅4,900萬元，持貨20年，賺了9倍。2002年中原城市領先指數（CCL）平均約35點，目前是175點，升幅僅4倍。CCL代表的是一般大屋邨二手樓價格的平均變動。

一般住宅在過去20年平均升幅僅4倍，而九龍塘屋地升幅達9倍，這說明地點好的超級豪宅，長遠的升值能力比一般住宅強。很多年前，每逢有人問筆者，該買甚麼物業，筆者總是答覆他們：「買你買得起最貴的物業。」這就是香港物業市場的實況。

香港地少人多，建屋只有向高空發展，只能向新界發展，市區有的住宅根本無法有新的供應，而香港的富豪則愈來愈多，有些是香港本土新發達的富豪，但是更多是來自內地的富豪。內地14億人口，買得起5億元屋地的富豪多不勝數，因此，當有一天疫情過去，香港的豪宅價格又會再飛升，說不定，周大福會後悔今日賣掉根德道的豪宅屋地。

當然，周大福眼光好的另一個重點，是買入九龍塘豪宅的時間選擇。2002年的確是香港樓市極低迷的一年，如果周大福早5年買該物業，即是在1997年樓市高峰期，則買入價肯定遠遠超過4,900萬元。

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豪宅價格波幅大

豪宅不論是升值或貶值，波幅都比一般樓房大。經濟好的時候，富豪人數大量增加，對豪宅的需求就大量增加。經濟差的時候，富豪破產，物業淪為銀主盤，價格當然急跌。

目前，香港的樓價正在下跌，按揭利率不斷上升，也預期會再上升，不過，豪宅的長遠供應畢竟有限，像周大福這類不因財困而賣屋的例子就更少，這也是買家不擔心屋價，會再跌而決定買下周大福出售的豪宅。

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轉讓股份賣豪宅

買賣豪宅與一般的樓房還有另一個相對比較不同的要點是「辣招稅」。一般上，豪宅的業主多是一家有限公司，因此，買賣豪宅只是轉讓該有限公司的股份。支付轉讓股份的印花稅，不必擔心「辣招稅」，也因此，買家的印花稅及從價印花稅，就要求第一次以有限公司買物業者交付這兩種稅項，願意交的人也還不少，因為只要交一次，以後就永遠不必再交。

＊以上內容輯錄自第775期《iMoney》置業安居

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